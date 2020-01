Wendlers Dick Pic sorgt auf Twitter für Erregung

Donnerstagnachmittag nahm die Erregung auf Twitter ihren Ausgang. Weil auf der Social Media Plattform anders als auf Facebook oder Instagram Nackkontent kein Problem darstellt, wurden viele User plötzlich beim Scrollen durch ihre Timeline von einem Foto, auf dem Michael Wendler samt stattlich erigiertem Penis zwangsbeglückt.

Und weil Twitteruser oft auch über eine ordentliche Portion Humor verfügen, wurde das Dick Pic nicht empört totgeschwiegen, sondern Wendlers Penis trendete sogar im deutschsprachigen Raum.

Meine menschliche Neugierde hat dafür gesorgt, dass gerade absolut alles in mir gestorben ist. #Wendler pic.twitter.com/a9pwaTKhiJ

Es wurde auch lebhaft darüber diskutiert, ob das Foto nun ein echter Schnappschuss ist oder ob da jemand mit Photoshop nachgeholfen hat. Ganz objektiv betrachtet trifft wohl eher zweiters zu. Genau wissen werden es allerdings nur der Betroffene selber und diejenigen Damen, die ihn schon einmal in ähnlicher Pose betrachten durften.

Was ist los mit der Welt. Wendler hat einen Penis und die BILD weis Bescheid. pic.twitter.com/b0pWjDvUu6

warum schaue ich mir auch immer die hashtags in den Trends an? Ich hätte nicht auf #Wendler klicken sollen. oh Gott ???? pic.twitter.com/jSsYNWbPNC