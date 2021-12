Dagi Bee ist zum ersten Mal Mama geworden

Dagi Bee hat wohl das schönste aller Weihnachtsgeschenke bekommen: Die Influencerin hat nur einen Tag vor Heiligabend ihr erstes Kind zur Welt gebracht. «Am 23.12. haben wir die Liebe unseres Lebens kennengelernt. Wir sind so unglaublich stolz und können unser Glück einfach nicht fassen! Er ist perfekt. Wir lieben dich so sehr», schrieben Dagi Bee und auch ihr Ehemann, der Kameramann Eugen Kazakov, in einem Statement auf Instagram. Das Bild zeigt, wie die Neo-Eltern ihren Sohn liebevoll halten und streicheln. Die 27-Jährige verrät auch gleich den Namen: Der Kleine trägt den Namen Nelio.

Im August hatte die Youtuberin ihre Schwangerschaft in einem Video öffentlich gemacht. In dem Beitrag zeigte sie zunächst intime Momente mit ihrem Ehemann, ehe sie am Ende ihren schon deutlichen Babybauch präsentierte. Seit 2015 ist die Deutsche mit Kazakov liiert. Ende Juni 2018 gab sich das Paar dann ganz romantisch auf Ibiza das Jawort.

Von Youtube ins Fernsehen

Dagi Bee, die bürgerlich Dagmar Kazakov (geborene Ochmanczyk) heißt, erlangte als Freundin des Youtubers Liont erstmals Bekanntschaft. Damals war sie ab und zu in dessen Videos zu sehen. Die beiden waren von 2011 bis 2015 zusammen. Mit eigenem Content begann sie 2012. Mit Themen wie Mode, Styling und Kosmetik entwickelte sie sich rasch zu einem der größten deutschen Youtube-Stars. Heute zählt die Düsseldorferin auf der Videoplattform fast vier Millionen Abonnenten und mehr als sechs Millionen Anhänger auf Instagram.

Inzwischen ist Dagi Bee vermehrt auch im Fernsehen zu sehen. So hatte sie unter anderem bereits Auftritte in Shows wie «Grill den Henssler» und «Schlag den Star». Doch auch den Sprung auf die Kinoleinwand hat die 27-Jährige geschafft. Sie ergatterte sich unter anderem auch im deutschen Erfolgsfilm «Fack ju Göhte 2» eine Nebenrolle.

(L'essentiel/Toni Rajic)