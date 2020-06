«Bin schockiert!» So viele Kilos nahm der Wendler zu

Nach einem zweiwöchigen Umweg über Mexiko haben es Michael Wendler und Laura Müller endlich wieder an ihren Wohlfühlort Florida geschafft. Glücklich über die Ankunft in die eigenen vier Wände, konfrontierte sich Michael direkt mit seiner schlimmsten Befürchtung: Er hat zugenommen.

14 Kilo mehr

Wie der Schlagerstar in seiner Instagram-Story verrät, wiegt er knapp über 98 Kilogramm! Im vergangenen Jahr hat er nach eigenen Angaben 14 Kilo zugenommen. Es ist ja wissenschaftlich belegt, dass Menschen in Beziehungen tendenziell zunehmen. So auch der Wendler.

Das heißt also entweder Sport – oder vielleicht eine Fettabsaugung? Erst kürzlich ließ er sich ja schon die Nase richten. «Ich bekomme seit einiger Zeit schwer Luft und das wird korrigiert», erklärte er einen der Gründe für die Operation. Natürlich hat der Beauty-Doc auch gleich dafür gesorgt, dass Wendlers Zinken ein bisschen gerader wird.

(L'essentiel)