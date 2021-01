Leni Klum verschickt Liebeserklärungen

Leni Klum (16) gab kürzlich nicht nur ihr Model-Debüt für die deutsche Vogue. Sie gab auch gleich ihr erstes Interview gemeinsam mit ihrer berühmten Mutter Heidi Klum (47) – und plauderte darin Details aus ihrem Privatleben aus.

Zum Beispiel, dass sie einen Freund hat. Er lebe ebenfalls in Los Angeles und habe bereits ihre Großeltern kennengelernt, erzählte sie. Wie das genau ablief, verriet Opa Günther Klum (75) kurz darauf in einem Interview: Leni habe ihn ganz nebenbei in einem coronakonformen Video-Call vorgestellt. «Und dann kommt die Leni und sagt ‹Hallo Opa› und zeigt mir dann ihren ersten Freund», erzählte Günther Klum der Bild-Zeitung.

Aris kommentiert stolz Lenis Insta-Posts

Wer der junge Mann ist, gaben die Klums nicht preis. Offenbar wollen sie ihn aus dem Rampenlicht heraushalten: Denn Lenis Freund ist (noch) keine öffentliche Person. Wir verzichten deshalb darauf, seinen vollen Namen und sein Insta-Profilbild zu zeigen. Auch wenn sich der junge Mann längst selbst verraten hat. Auf Instagram kommentiert er seit Wochen fleißig und auffällig die Einträge seiner Freundin mit Emojis. Und hat damit längst die internationale Presse auf den Plan gerufen.

Unter einem Behind-the-Scenes-Foto von Lenis Shooting mit Star-Fotograf Rankin (54) schrieb er nun sogar: «I LOVE U» in Großbuchstaben. Leni erwiderte seine öffentliche Liebeserklärung ihrerseits mit «Love you!!».

Leni eröffnete Fashion-Week

Leni ist erst kürzlich erstmals ins Rampenlicht getreten. 16 Jahre lang hatte Topmodel Heidi Klum ihre Tochter – genau wie ihre anderen drei Kinder – konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Im Dezember bekam die Welt mit dem Vogue-Cover und -Artikel erstmals ihr Gesicht offiziell zu sehen.

Die 16-Jährige will nun selbst als Model durchstarten und in die großen Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten. Leni ist bereits auf bestem Weg dazu: Diese Woche durfte sie die Berlin Fashion Week eröffnen.

(L'essentiel/Katja Fischer)