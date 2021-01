Justin Timberlake ist zum zweiten Mal Vater geworden

Justin Timberlake und Jessica Biel haben ihr zweites gemeinsames Kind bekommen. Dies bestätigt der 39-jährige Sänger in einem Interview mit «The Ellen Show»-Moderatorin Ellen DeGeneres (62), das am Montag ausgestrahlt wird. In einem Preview-Video auf Twitter verrät Justin, dass das zweite Kind ein Junge ist und Phineas heißt.

Die Schwangerschaft haben er und seine Ehefrau Jessica weitgehend geheim gehalten. Die Bestätigung der Geburt ist somit auch das erste Mal, dass die Öffentlichkeit offiziell vom zweiten Kind des Paars erfährt. Ellen wusste bereits länger Bescheid, gehörte jedoch zu einem kleinen Kreis von Eingeweihten. «Du warst eine der Ersten, die es nach unseren Verwandten erfahren hat», erklärt Justin im Interview.

Wie lange Phineas schon auf der Welt ist, verrät Justin im Video nicht. Nur so viel: «Er ist fantastisch und er ist süß. Und niemand schläft momentan.» Der Sänger und die 38-jährige Schauspielerin haben bereits einen fünfjährigen Sohn namens Silas. Die ganze Familie sei begeistert vom Zuwachs. «Wir könnten nicht glücklicher sein und sind sehr dankbar.»

(L'essentiel/Angela Hess)