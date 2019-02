Er mied die Sonne und hortete 300.000 Bücher

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er bleibt eine Ikone: Karl Lagerfeld machte im Laufe seiner Karriere zahlreiche Newcomer zu weltweiten Stars und pflegte nebenher sein eigenes Image mit großer Gewissenhaftigkeit.

Er liebte die große Inszenierung – bei seinen Modeshows, für seine Lieblingsstars, bei sich selbst. Niemand kenne ihn wirklich, sagte Lagerfeld, der am Dienstag im Alter von 85 Jahren in seiner Wahlheimat Paris verstorben ist, in der 2007er-Doku «Lagerfeld Confidentiel».

Auch wenn er seine glamouröse, unnahbare Fassade erfolgreich aufrechterhielt: Im Laufe seiner großen Karriere hat er doch einige Eigenheiten über sich ausgeplaudert. Eine Auswahl von Lagerfeld-Spleens erfährst du in der Bildstrecke.

(L'essentiel/fim)