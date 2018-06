Wieso trägt Ariana Grande immer Pferdeschwanz?

Ariana Grande nimmt aktuell einen Meilenstein nach dem anderen. Ihre neuste Single «No Tears Left to Cry» schaffte es in unzähligen Ländern in die Top 3 der Charts, bald folgt mit «Sweetener» das vierte Album der Sängerin. Auch privat läuft es für Ariana rund: Mit Pete Davidson (24) ist sie seit kurzem liiert – und bereits verlobt.

Mitte Woche feierte Ariana ihren 25. Geburtstag. Pete gratuliert – gewohnt kitschig – auf Insta: «Ich wünsche dem kostbarsten Engel auf Erden alles Gute. Du bist meine Lieblingsperson.»

Wie Arianas Karriere angefangen hat und was ihr Name überhaupt bedeutet, siehst du in der Bildstrecke oben, in der wir zum 25. Geburi 25 Ari-Fakten zusammengetragen haben.

