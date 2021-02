Prinzessin Alexandra wird 30 Jahre alt

Prinzessin Alexandra feiert am heutigen Dienstag ihren 30. Geburtstag. Die einzige Tochter von Großherzog Henri und Großherzogin Maria-Teresa ist als drittes Kind der Familie am 16. November 1991 in der Maternité Grande-Duchesse-Charlotte auf die Welt gekommen.

Die Prinzessin, die mit vollem Namen Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine heißt, studierte nach ihrem Schulabschluss in Luxemburg Psychologie und Sozialwissenschaften in den USA. Danach machte sie in Paris einen Abschluss in Philosophie mit Schwerpunkt Ethik und Anthropologie. Seit 2017 besitzt Alexandra einen Master-Abschluss in Interreligiösen Studien der Irish School of Ecumenics – Schwerpunkt: Konfliktbewältigung.

Alles Guddes fir de Gebuertsdag / Joyeux anniversaire



S.A.R. la Princesse Alexandra célèbre ses 30 ans aujourd’hui.

(L'essentiel)