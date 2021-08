Selma Blair sagt ihre Prognose sei «großartig»

Es ist kein Geheimnis: Seit drei Jahren leidet Schauspielerin Selma Blair (49) an der unheilbaren Autoimmunerkrankung Multiple Sklerose. Die 49-Jährige hat sich dazu entschieden, ihren Krankheitsverlauf publik zu machen. Neben zahlreichen Gesundheitsupdates auf Social Media hat sie sich auch von einem Kamerateam begleiten lassen. Aus dem gesammelten Material ist nun die ergreifende Dokumentation «Introducing, Selma Blair» entstanden.

In dem rund zweieinhalbminütigen Trailer zum Film offenbart sie, wie schlecht es ihr phasenweise ging. «Wir filmen gerade die letzten Tage meines Lebens», sagt sie etwa in einer Szene. Doch der harte Kampf gegen die Krankheit scheint sich ausgezahlt zu haben.

Es geht ihr wieder besser

In einer virtuellen Fragerunde, in der die Schauspielerin ihre Dokumentation vorgestellt hat, verrät sie, wie es ihr nach den Dreharbeiten ergangen ist. «Momentan geht es mir gut», sagt sie. Die 49-Jährige sei in Remission. «Meine Prognose ist großartig», so Blair. Remission bedeutet eine vorübergehende oder dauernde Abschwächung der Symptome bei einer chronischen Erkrankung.

Dank einer Stammzellentherapie und einer «aggressiven» Chemotherapie konnte Selmas Immunsystem «neu gestartet» werden. Es habe allerdings lange gedauert, bis sich ihr Körper von der Zelltransplantation erholte, so die Schauspielerin. «Es brauchte fast ein Jahr, bis die Läsionen und Entzündungen wirklich zurückgingen.»

«Krank und unverstanden»

Weiter sagt die 49-Jährige, dass sie damit gezögert habe, die aktuellen guten Nachrichten mit der Öffentlichkeit zu teilen, weil sie das Bedürfnis hatte, «mehr geheilt und gefestigt zu sein.» «Ich habe ein ganzes Leben lang Gepäck in meinem Gehirn angesammelt. Das musste ich zuerst sortieren und akzeptieren», so die 49-Jährige. Außerdem habe sie sich lange «krank und unverstanden» gefühlt.

In einem Instagram-Post von 2018 erzählte Blair erstmals von ihrer Krankheit. Sie schrieb: «Ich falle manchmal. Ich lasse Sachen fallen. Meine Erinnerung ist neblig. Und meine linke Seite fragt nach Anweisungen von einem beschädigten Navigationssystem. Ich habe MS und ich bin OK.»

(L'essentiel/Saskia Sutter)