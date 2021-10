Gil soll Davidstern-​​Attacke in Hotel nur erfunden haben

Sein Instagram-Video empörte zahlreiche Menschen: Der Musiker Gil Ofarim erzählte kürzlich, wie er in einem Leipziger Hotel antisemitisch angefeindet wurde. Ein Mitarbeiter soll ihn aufgefordert haben, seine Davidstern-Halskette einzupacken – erst dann dürfe er einchecken.

Polizei hegt Zweifel

Nun liegen allerdings Zweifel vor, ob der Vorfall tatsächlich so abgelaufen ist, wie Ofarim ihn geschildert hat. Ein Überwachungsvideo, welches der «Bild am Sonntag» vorliegt, zeigt, wie der Rockmusiker das besagte Hotel betritt, mit einem Rezeptionisten diskutiert und das Gebäude dann wieder verlässt. Seine geöffnete Lederjacke und sein graues T-Shirt sind auf dem Video gut zu erkennen – nicht zu sehen ist jedoch die Kette mit dem Davidstern-Anhänger. Auch die « Leipziger Volkszeitung » berichtet, dass in dem Clip keine Kette zu sehen ist, obschon die Qualität der Aufnahmen verbessert und Details kenntlich gemacht wurden.

Laut «Bild am Sonntag» habe die Leipziger Polizei «ernst zu nehmende Zweifel» am ursprünglich geschilderten Ablauf der Ereignisse. In seiner Vernehmung soll Ofarim ausgesagt haben, dass er nicht sagen könne, ob er die Kette an jenem Abend sichtbar trug. In seinem Instagram-Video, das inzwischen mehr als drei Millionen Mal angeschaut und kurz nach dem Vorfall aufgenommen wurde, trug er sie allerdings gut sichtbar und betonte, dass sie der Auslöser für die antisemitischen Anfeindungen war.

Auch das Hotelpersonal soll sich gegenüber der Zeitung geäußert haben. Ihre Aussage: Der Rezeptionist habe drei Gäste vorgelassen, woraufhin der Musiker wütend geworden sei. Es sei zu einem Streit gekommen, woraufhin Ofarim gebeten worden sei, das Hotel zu verlassen.

«Es geht hier nicht um die Kette»

Der 39-Jährige hat nun Stellung zum Überwachungsvideo genommen. Gegenüber der deutschen Zeitung sagte er: «Der Satz, der fiel, kam von hinten. Das heißt, jemand hat mich erkannt. Da ich oft mit dem Davidstern im Fernsehen zu sehen bin, wurde ich aufgrund dessen beleidigt.» Und fügte an: «Es geht hier nicht um die Kette. Es geht um was viel Größeres. Es geht nicht darum, ob die Kette im Hotel zu sehen war oder nicht. Sondern es geht darum, dass ich antisemitisch beleidigt worden bin.»

Ofarim hat kürzlich auf Instagram mitgeteilt, dass er Strafanzeige gegen den Mitarbeiter des Hotels gestellt habe. Auch der beschuldigte Rezeptionist soll Anzeige erstattet haben. Er wirft Ofarim Verleumdung vor und schildert nach früheren Angaben der Polizei die Vorkommnisse deutlich anders als der Künstler.

