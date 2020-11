Clooney verteilte 14 Millionen Dollar an Freunde

Für vierzehn seine engsten Vertrauten und besten Freunde greift US-Schauspieler George Clooney (59) gerne tief in die eigene Tasche. Wie er in einem Interview mit dem Magazin "GQ" erzählte, wollte er sich vor sieben Jahren mit barer Münze für den langjährigen Beistand bedanken, bevor es zu spät ist: Er streute einmal schnell 14 Millionen US-Dollar unter seinen Freundeskreis.

Millionenschwerer Freundschaftsbeweis

«Wir sind uns alle ziemlich nahe und ich dachte mir, wenn ich von einem Bus erfasst werde, sind sie alle im Testament», erklärt Clooney seinen kostspieligen Freundschaftsbeweis. «Also warum zu Geier warte ich darauf, von einem Bus erfasst zu werden?» Ausgerechnet dieses Fahrzeug half ihm im September 2017 dabei, seine kostbare Fracht unbemerkt quer durch Hollywood zu kutschieren.

Clooney kurvt unbemerkt durch Hollywood

Mit einem Kleinbus, getarnt als Blumenlieferant, habe er den Zaster unerkannt von einem Ort abgeholt, der «gigantische Paletten Geld» beherbergt. Anschließend ging es durch die Straßen von Los Angeles zurück in seine Villa, zu der auch seine Kumpels eingeladen wurden. «Sie halfen mir, wenn ich in den Jahren Hilfe brauchte», erinnert sich der Hollywood-Darling. «Und ich half ihnen, wenn sie in den Jahren Hilfe brauchten.»

Ohne sie hätte er viele Plätze der Welt niemals kennenlernen können, ist sich der Schauspieler sicher und überreichte jedem seiner Kumpanen eine Tasche mit einer Million. Ziemlich großzügig – vor allem, wenn man bedenkt, dass auch Cindy Crawfords (54) Ehemann Rande Gerber (58) zu Clooneys Freundeskreis zählt: Das Vermögen des Unternehmers wird nämlich laut Bild selbst auf 400 Millionen geschätzt.

