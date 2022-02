Tara wütet: «Ich bin keine Psycho-​​Stalkerin»

Was ist zwischen Filip und Tara im Dschungelcamp wirklich gelaufen? Und was ist zwischen den beiden vor der Show vorgefallen? Der Dschungelkönig behauptet, da sei nichts gewesen. «Von meiner Seite aus kam nichts mehr als Freundschaft und ich kann beim besten Willen nicht verstehen, warum man so stur ist, sich ständig einreden zu wollen, dass es doch so ist. Bitte hör auf damit», betonte er in seiner Story.

Tara traf Filip vor der Show

Nun äußerte sich Tara dazu und verriet, dass die beiden bereits vor der Show etwas miteinander hatten. Das alles passierte vor dem Camp in ihrem Hotelzimmer: «Er hat mehrere Annäherungsversuche bei mir gemacht. Irgendwann haben wir dann angefangen zu kuscheln und sind uns noch näher gekommen.»

« Mit ihm geschlafen habe ich nicht »

Mehr sei allerdings nicht passiert. «Mit ihm geschlafen habe ich nicht», stellt die Österreicherin klar und erklärt: «Ich habe ihm auch gesagt, dass ich nicht gleich mit einem Mann schlafe, wenn ich ihn gerade erst kennengelernt habe.» Filip habe bei der Gelegenheit auch von ihr wissen wollen, wie sie sich eigentlich ihm gegenüber in der Show verhalten möchte. «Er hat mich gefragt, ob ich ihn vor der Kamera küssen würde oder mit ihm rummachen würde. Er wollte auch wissen, ob ich bei ihm im Bett schlafen würde», erzählt Tara weiter. Zudem habe er auch ihr gesagt, dass er sie attraktiv finde und sich ihr gegenüber hingezogen fühle.

Tara ist enttäuscht von Filip

Danach trafen sich die beiden erst wieder in der Show. Auch im Camp soll zwischen den beiden mehr gelaufen sein. «Es wurde eben nicht alles gezeigt», so Tara, die seit ihrem Auszug unzählige Hassnachrichten bekommen hat. Nach ihrem Rauswurf habe sie erfahren, «dass ich anscheinend eine Psycho-Stalkerin bin, die sein 'Nein' nicht akzeptiert und sich komplett was einbildet, dass er Interesse an mir hat».

Dass Filip diese Ansicht vertritt, findet Tara ärgerlich: «Ich muss mich da auch verteidigen: Ich bin die, die richtig schei*e dargestellt wird. Als Psycho-Tante, die sich nach zwei Minuten verliebt und komplett klammert und ausrastet. So war es einfach nicht.» Sie betont: «Ich habe ihm immer den Rücken gestärkt. Ich verstehe nicht, warum man mich in der Öffentlichkeit so auflaufen lässt. Ich finde, das richtig schade. Ich bin menschlich sehr enttäuscht.»

