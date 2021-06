Khloé Kardashian wird als «Alien» bezeichnet

Khloé Kardashian (36) ist neu in einer Werbung für Medikamente gegen Migräne zu sehen – und wurde aufgrund ihrer Erscheinung in dem Spot von einer Twitter-Userin angegriffen und als «Alien» bezeichnet. Unter einem Tweet des Medikamentenherstellers schreibt die Kritikerin: «Gibt es Untersuchungen, die besagen: Je mehr Schönheitsoperationen eine Person hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie unter Migräne leidet?»

Und es wird noch fieser: «Welches Pharmaunternehmen wählt jemanden als Sprecherin, die so viele Schönheitsoperationen hinter sich hat, dass sie wie ein Alien aussieht?»

Insgesamt gibt es unter dem Video rund 3800 Kommentare. Erstaunlich also, dass dieser Hasskommentar Khloé ins Auge gestochen ist – denn sie antwortete persönlich darauf. «Tut mir leid, dass du so denkst. Du hast jedes Recht, mich zu blockieren oder stumm zu schalten und deine Meinung zu äußern. Doch das gilt auch für mich», so Khloé. Abschließend findet sie: «Ich denke, du solltest dich nicht als Feministin bezeichnen, wenn du eine Frau grundlos angreifst.»

Khloé erhält Support auf Twitter

Für ihre Reaktion auf den Hasskommentar kriegt Khloé Lob von der Twitter-Community. In einem Tweet heißt es etwa: «Ich mag es, wie stilvoll sie ihr gesagt hat: ‹Küss meinen Hintern.›» Außerdem kamen ihr weitere Leute zu Hilfe, die die Verfasserin des Tweets kritisieren.

«Ich bin kein Fan von irgendeiner Kardashian, aber das war gemein und bösartig. Du wolltest nur darüber reden, wie schlecht sie aussieht.» Andere hinterließen in den Kommentaren liebe Worte für die US-Amerikanerin: «Ich liebe die Werbung. Du siehst toll und glücklich aus und deine Tochter ist wunderschön und hat Spaß.»

«Khloé hat es nicht verdient, Vorbild zu sein»

Doch nicht alle sind Team-Khloé. «Wenn es möglich wäre, die Kardashians in der echten Welt zu blockieren und so nie mehr etwas von ihnen zu hören oder sehen zu müssen, wäre diese Welt ein viel besserer Ort», heißt es in einem Tweet.

Eine weitere Userin geht zudem auf den letzten Satz von Khloés Antwort ein und findet: «Feminismus bedeutet nicht, dass man andere Frauen nicht dafür kritisieren darf, wenn sie ihr Gesicht verstümmeln, weil sie eine Körperdysphorie haben. Khloé hat es nicht verdient, ein Vorbild zu sein, aber sie gibt sich weiterhin als eines aus.»

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)