Geburtstagsgrüße aus dem Weltall

Die Liste der Gratulanten ist lang, wenn Ringo Starr seinen 80er feiert. Nun ist sie sogar galaktisch: Via Twitter erreichten den Weltstar sogar Glückwünsche vom Mars und der ISS.

«Alles Gute zum 80., Ringo!», schrieb das NASA-Team im Namen des Mars-Rovers «Curiosity» auf Twitter. «Hier ist meine Sicht auf die Erde (und die Venus) von der Marsoberfläche aus, wo ich über Deine Botschaft von Frieden und Liebe nachdenke, und wie wir alle in guten und in schwierigen Zeiten mit ein wenig Hilfe unserer Freunde über die Runden kommen.»

Auch die Crew der Internationalen Raumstation (ISS) gratulierte. NASA-Astronaut Christopher Cassidy wünschte Starr in einem Video alles Gute und sagte, Starrs Botschaft für Frieden und Liebe verbreite sich seit Jahrzehnten in der Welt. Die Crew würde diese Nachricht gerne auf das Weltall ausdehnen.

Wow this is a first peace and love from outer space I sent you right back peace and love thank you. ✌️❤️????☮️ pic.twitter.com/ZcqUDES0NO