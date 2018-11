«Ross» hat wirklich kein Bier in England geklaut

US-Schauspieler David Schwimmer (52, «Friends») ist endgültig vom Verdacht entlastet, er könne in Großbritannien Bier gestohlen haben.

Die Polizei im englischen Blackpool hatte mit den Bildern einer Überwachungskamera wochenlang einen Unbekannten gesucht, der Schwimmer wie aus dem Gesicht geschnitten ähnelte. Am Dienstag vermeldeten die Ermittler die Festnahme eines 36-Jährigen.

Following the appeal we posted looking for a man who resembles a well-known actor, we now have an update. Thanks to our colleagues @MetPoliceUK, a 36-year-old man was arrested in Southall last night on suspicion of theft. Thanks for the support, especially @DavidSchwimmer! pic.twitter.com/sUy5XyS4im