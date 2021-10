Willi Herrens Grab scheinbar verwahrlost

Es war ein Schock für Fans, Freunde und Familie. Am 20. April 2021 verstarb Entertainer Willi Herren im Alter von 45 Jahren. Es folgte ein erbitterter Familienstreit zwischen Willis Witwe Jasmin Herren und dem Rest seiner Familie. Bis heute scheinen die Wogen nicht geglättet. Jasmin Herren wirft Willis Verwandten vor, sich nicht um sein Grab zu kümmern.

«Das zu sehen, tut so weh», erklärte Jasmin Herren gegenüber «RTL». «Kein Stein, keine Blumen außer meinen. Willi hat so ein Grab nicht verdient». Willis Schwester Annemie kann die Kritik nicht nachvollziehen. «Das Grab muss erst zu Ende absacken, bevor der Stein aufgestellt werden kann. Ich glaube, alle die da jetzt meckern, wissen das auch. Aber sie wollten uns einfach wieder mal schlecht da stehen lassen», meinte Annemarie Herren im «RTL»-Interview.

Den negativen Kommentaren vonseiten Willi Herrens Witwe Jasmin will Annemarie schon bald den Wind aus den Segeln nehmen. «Sobald ein Grabstein dort stehen bleiben kann, kommt er dort auch hin». So müsse sich also niemand um Willis letzte Ruhestätte sorgen machen.

(L'essentiel/tha)