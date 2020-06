Will Norbergs Mutter den Wendler verklagen?

Am 19. Juni haben Michael Wendler und die 19-jährige Laura in Florida (USA) standesamtlich geheiratet – und sehen sich seither mit Schimpftiraden von allen Seiten konfrontiert.

Hauptgrund für die harsche Kritik: der Familienname Norberg. Wendler hatte ihn damals bei seiner ersten Eheschließung von Claudia Norberg (49) angenommen. Diese wiederum flehte später in einem öffentlichen Brief, dass er und seine neue Freundin Laura doch bitte auf ihren Nachnamen verzichten sollen. Vergeblich, wie inzwischen klar ist: Laura Müller heißt seit wenigen Tagen offiziell Laura Norberg.

Wendlers Ex-Schwiegermama mischt sich ein

«Was mein Ex-Schwiegersohn Michael da alles treibt, zeigt seinen echten, egoistischen Charakter», schimpft nun auch Claudias Mutter Waltraud Norberg (72) gegenüber Bild. Und fügt an: Ich bin die Ursprungs-Norberg und ich finde es nicht in Ordnung, dass irgendwelche Kinder, die ich überhaupt nicht kenne, unseren Namen tragen. Sie versteht nicht, warum sie sich nicht für Lauras Nachnamen Müller entschieden haben. «Das ist so leicht auszusprechen», meinte sie zu RTL.

Will sie den Wendler vor Gericht zerren?

Das Ganze geht Waltraud Norberg an die Substanz: «Mein Mann und ich haben viel Geld für Michael bezahlt – und so wird es einem gedankt. Ich habe nur noch wegen meines Enkelkinds Adeline mit ihm Kontakt, er bleibt ja der Vater. Sonst würde ich sagen: Weg mit dem!» Auch über eine Klage scheint Wendlers Ex-Schwiegermama bereits nachgedacht haben. «Eventuell hat man Glück, wenn man einen Rechtsanwalt einschaltet, dass wir den Namen schützen können», überlegt sie.

