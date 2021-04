So süß ist Mandy Minellas kleine Maya

Die letzten Bilder von Tennis-Ass Mandy Minellas zweiter Tochter gab es kurz nach ihrer Geburt vor vier Monaten. Seitdem ist die kleine Maya ganz schön gewachsen und erblondet, wie der neuste Post der 35-jährigen Luxemburgerin auf Instagram zeigt.

Aktuell ist die ganze Familie in Portugal. Allerdings nicht für eine kleine Auszeit: Minella gibt beim Sandplatzturnier in Oeiras ihr Comeback und zugleich den Startschuss für ihre Abschiedstour im Profibereich – auch wenn sie eine kleine Verlängerung im L'essentiel-Interview nicht ganz ausgeschlossen hat. Am heutigen Mittwoch spielt sie im Doppel mit der Spanierin Georgina García Pérez. Die Gegnerin für die zweite Runde im Einzel steht noch nicht fest. Bei einem Sieg würde Minella ins Achtefinale einziehen.

(mei/L'essentiel)