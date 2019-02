Jetzt verklagt das Fiji-​​Model seinen Auftraggeber

Artikel per Mail weiterempfehlen

Als Wasser-Mädchen der Firma Fijii wurde Model Kelly Cuthbert an den Golden Globes berühmt. Sie verstand es ihren Auftraggeber in Szene zu setzen, in dem sie sich auf dem Roten Teppich hinter den Stars positionierte und auf den Bildern der Fotografen erschien.

Die 31-Jährige aus Kanada wurde als heimlicher Star der Verleihung gefeiert. Doch nun hat sie Ärger mit ihrem damaligen Auftraggeber. Die Wassermarke ließ Karton-Aufsteller mit Kellys Fotos vor einigen Supermärkten aufstellen. Ohne ihre Zustimmung, wie es von der Seite des Models heißt.

Werbewert von 12 Millionen US-Dollar

Auch Fotos von den Aufstellern gingen viral. Spätestens als Sänger John Legend davor gesichtet wurde. Wie das amerikanische Portal «TMZ» schreibt, schätzt Kelly den Werbewert der Aktion auf 12 Millionen Dollar. Davon möchte sie auch was haben und geht nun juristisch gegen ihren Auftraggeber vor.

John Legend Photobombed by a Fiji Water Girl Cardboard Cutout at the Grocery Store https://t.co/Zb4ijgEOiV— sherrie miranda (@sherpeace) February 1, 2019

Auf ihrer Instagram-Seite schreibt sie: «Die Entscheidung, Fiji Water zu verklagen, war der letzte Ausweg, eigentlich wollte ich diesen Disput diskret klären. Fiji Water hat mein Bild ohne meine Zustimmung oder Entlohnung zum eigenen finanziellen Vorteil genutzt.»

Unternehmen weist Schuld zurück

Eine Fiji-Wasser-Sprecherin lässt die Klage allerdings kalt. Das Unternehmen ist sich keiner Schuld bewusst. Sie sagt: «Diese Klage ist wertlos. Nach dem Erfolg auf Social Media haben wir einen großzügigen Deal vereinbart, gegen den sie offenbar verstoßen hat. Wir sind zuversichtlich, dass wir uns vor Gericht durchsetzen werden.»

