Gwen Stefani wird wieder heiraten

Was eine Castingshow zusammen geführt hat, soll nicht getrennt werden: Im Jahr 2015 nahmen die ehemalige "No Doubt"-Sängerin Gwen Stefani (51) und der Countrybarde Blake Shelton (44) als Juroren bei der US-Musikshow "The Voice" teil. Bereits damals knisterte es immer wieder zwischen den Musikern. Nach fünf Jahren Beziehung wollen die beiden Turteltauben nun den nächsten Schritt wagen: Auf Instagram haben sie der Welt ihre Verlobung bekannt gegeben.

«The Voice»-Kollegen wollen heiraten

«Ja, bitte!» schreibt die Sängerin unter das Foto, das sie und ihren Zukünftigen zärtlich küssend in einer kleinen Kapelle zeigt. Bei dieser Gelegenheit streckt Stefani auch gleich ihre Hand in Richtung Kameralinse, damit die ganze Fangemeinde auch einen Blick auf den Verlobungsring werfen kann. Und auch der Ehemann in spe ist überwältigt von der klaren Antwort seiner Auserwählten. «Ich liebe dich», postet Shelton. «Ich habe ein JA gehört.»

Für Gwen Stefani ist es mittlerweile die zweite Ehe, die sie mit einem Sänger-Kollegen eingeht. Von 2002 bis 2016 war sie mit dem «Bush»-Frontmann Gavin Rossdale (54) verheiratet und hat die drei Söhne Kingston (14), Zuma (12) und Apollo (6) mit ihm. Kurz vor ihrem Engagement bei «The Voice» scheiterte die langjährige Ehe der beiden jedoch. Trost fand sie bei Blake Shelton, der für seine blonde Kollegin seine Beziehung zu Country-Sängerin Miranda Lambert (36) aufgab. Wann die Hochzeitsglocken für Stefani und Shelton läuten werden, ist noch nicht bekannt. Ein Termin für die Trauung steht noch nicht fest.

(L'essentiel/red)