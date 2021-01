Bond-​​Girl Tanya Roberts unerwartet gestorben

Das neue Jahr ist noch nicht einmal eine Woche alt, schon gibt es wieder traurige Nachrichten aus der Traumfabrik. Ein Sprecher hat gegenüber dem Hollywood Reporter bestätigt, dass die US-Schauspielerin Tanya Roberts am vergangenen Wochenende im Alter von 65 Jahren unerwartet verstorben ist. Roberts war nach einem Zusammenbruch bei einem Weihnachtsspaziergang ins Krankenhaus eingeliefert worden. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt.

Als verführerische Bond-Gespielin Stacey Sutton wurde Roberts Mitte der 80er-Jahre an der Seite von 007-Darsteller Roger Moore (†) über Nacht zum Weltstar. Davor hatte sie sich bereits mit zahlreichen TV-Rollen, unter anderem in der legendären Action-Serie «Drei Engel für Charlie», einen Namen im Showbusiness gemacht. Nach ihrem Auftritt als Bond-Girl in «Im Angesicht des Todes» blieb Roberts der Fernsehunterhaltung treu. Zuletzt war sie in der Serie «Die wilden Siebziger» an der Seite von Ashton Kutcher (42) zu sehen, bis sie 2005 zum letzten Mal als Schauspielerin auftrat.

(L'essentiel/red)