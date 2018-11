Prinz Charles lässt seine Schnürsenkel bügeln

Die Mitglieder der britischen Königsfamilie werden mit dem goldenen Kronjuwelen-Löffel im Mund geboren. Wie sehr die Prinzen und Prinzessinnen die Vorzüge des Royals-Daseins genießen, enthüllt eine neue Amazon-Prime-Dokumentation.

In «Serving the Royals: Inside the Firm» wird Prinz Charles (69) laut der «Daily Mail» als verhätschelter und verwöhnter Prinz auf der Erbse beschrieben, der die Mitarbeiter im Kensington-Palast (wo Charles früher mit seiner 1997 verstorbenen Ex-Frau Prinzessin Diana lebte) und in Clarence House (seinem aktuellen Wohnsitz) mit bizarren Extrawünschen auf Trab hält.

«Der verwöhnte Prinz»

Der ehemalige Butler von Lady Di, Paul Burrell (60), erzählt, dass der Queen-Sohn «in einer so privilegierten Welt aufgewachsen ist, dass er für sich selbst gar keine Entscheidungen treffen kann». Er müsse sich um nichts kümmern, alles werde für ihn erledigt.

Dieses Verhalten habe Charles unter den Mitarbeitern von Clarence House auch den Spitznamen «der verwöhnte Prinz» eingebracht.

Welche skurrilen Dinge der Prinz von Wales von seinen Angestellten erwartet und welche Macken andere Royals haben, erfährst du oben in der Bildstrecke.

