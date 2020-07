«Akte X»-​​Star sammelt Vibratoren von ihren Fans

Gillian Anderson wurde mit der Kultserie «Akte X» bekannt. In ihrer neuen Serie «Sex Education» spielt sie die Sex-Therapeutin Jean Milburn. Nun sagte sie in einem Interview, dass sie all die Sexspielzeuge sammle, die sie von Fans geschickt bekäme.

Dem Mirror verriet die 51-Jährige: «Mir wurden bislang eine Unmenge an Vibratoren und andere Sexspielzeuge zugeschickt.» Nicht, dass es Anderson stören würde: «Ist doch eine gute Sache! Ich sammle sie.»

(L'essentiel/tha)