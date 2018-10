Hat Ross aus «Friends» in einem Lokal geklaut?

Ist Schauspieler David Schwimmer (51) unter die Kriminellen gegangen? Auf einem Fahndungsfoto, das die Polizei aus dem englischen Blackpool über Facebook in Umlauf brachte, ist ein Mann zu sehen, der dem Star aus der TV-Sitcom «Friends» zum Verwechseln ähnlich sieht.

Der Verdächtige auf dem Foto soll am 20. September 2018 ein Handy, eine Jacke und einen Geldbeutel aus einem Restaurant gestohlen haben. «Das ist doch David Schwimmer!», schrieb nicht nur ein User unter den Facebook-Beitrag der Blackpool Police. Der Beitrag wurde fast 100.000 Mal auf dem sozialen Netzwerk geteilt.

David Schwimmer, der mit einem witzigen Video auf die Fahndung reagierte (siehe unten), hat laut Polizei übrigens ein felsenfestes Alibi: Er hielt sich zum Zeitpunkt der Tat auf einem anderen Kontinent auf. Doch wo steckt der wahre Restaurant-Dieb?

Officers, I swear it wasn't me.

As you can see, I was in New York.

To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR