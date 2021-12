Moderatorin Fiona Erdmann ist wieder schwanger

Die frohe Nachricht mit ihren Fans teilen zu können, macht Fiona Erdmann überglücklich: «Unser Engel ist zurück, wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder», schreibt die 33-Jährige am Donnerstagmittag unter einem Instagram-Post. Auf dem Bild ist der Baby-Bauch deutlich zu erkennen. Dabei lehnt sie sich an ihrem Partner Moe an und hält Söhnchen Leo auf dem Arm.

Doch die Schwangerschaft fiel Erdmann zu Beginn nicht leicht. «Ich möchte ehrlich sein, es war nicht einfach und oft hat mich die Angst eines erneuten Verlustes eingenommen», schreibt sie. Kein Wunder: Erst im April musste die ehemalige GNTM-Kandidatin, nur neun Monate nach der Geburt von Leo, eine Fehlgeburt verkraften. Damals befand sie sich im fünften Monat ihrer Schwangerschaft.

Freud und Leid nahe beieinander

«So nah liegen Freude und Leid beieinander. Noch vor ein paar Tagen waren wir die glücklichste Familie der Erde. Nach einer routinemäßigen Ultraschalluntersuchung ist unser Herz gebrochen», schrieb sie damals zu einem Bild ihres Babybauchs. Laut der Deutschen, die nun in Dubai lebt, habe das Herz des Kleinen «einfach aufgehört zu schlagen».

Mittlerweile habe sie sich vom Schock erholt und die Freude überwiege. «Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen.» Gleichzeitig hat sie eine Message für ihre Fans: «Ich wünsche mir, dass ich vielen Frauen, denen es ähnlich wie mir ergangen ist, Mut machen kann, dass Wunder geschehen und dass am Ende alles gut wird.»



(L'essentiel/Toni Rajic)