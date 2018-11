Sinead O'Connor nennt Weiße «ekelhaft»

Ihr Lied «Nothing Compares 2U» war ein Welthit. Der Song wurde mit Preisen überhäuft und stand in den USA, in der Schweiz, in Deutschland und vielen anderen Ländern an der Spitze der Charts.

Ihre weiteren Lieder konnten nicht an den Erfolg von «Nothing Compares 2U» anknüpfen. Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass die 1966 geborene Irin zum Islam konvertiert ist und sich Shuhada nennt, was auf Arabisch so viel wie Märtyrer heißt.

I'm terribly sorry. What I'm about to say is something so racist I never thought my soul could ever feel it. But truly I never wanna spend time with white people again (if that's what non-muslims are called). Not for one moment, for any reason. They are disgusting.— Shuhada' Davitt (@MagdaDavitt77) November 6, 2018

Auf Twitter fällt die Sängerin, die sich 2017 in Magda David umbenennen ließ, nun mit rassistischen Tweets auf: «Es tut mir wirklich leid. Was ich jetzt sagen werde, ist so rassistisch, ich dachte nie, dass meine Seele so fühlen könnte. Aber ich will wirklich nie wieder Zeit mit weißen Menschen verbringen (wenn man Nicht-Muslime so nennt). Nicht für einen Moment, aus keinem Grund. Sie sind ekelhaft.»

Forgive me. Sometimes the Lord needs dirty workers ; ) #NotAsFuckinCrazyAsSheLooks ; ) #TrustMeIAMaSoldier— Shuhada' Davitt (@MagdaDavitt77) November 6, 2018

In einer weiteren Nachricht mit dem Hashtag #TrustMeIAMaSoldier (auf Deutsch: Glaub mir, ich bin ein Soldat) schreibt sie: «Vergib mir. Manchmal braucht Gott schmutzige Arbeiter.» Den Text schließt sie mit einem Zwinker-Smiley ab.

(L'essentiel/fss)