Travis Scott nach Tragödie «am Boden zerstört»

«In bin völlig am Boden zerstört, von dem was letzte Nacht passiert ist», schrieb der 29-jährige Rapper Travis Scott am Samstag auf Twitter. Stunden zuvor starben bei einer Massenpanik am Astroworld-Festival in Houston im US-Staat Texas mindestens acht Menschen. Dies berichtet CNN unter Berufung auf den örtlichen Feuerwehrchef, Samuel Peña. Laut neuestem Stand wurden über 300 Personen verletzt. Der Auftritt Scotts wurde beendet, der zweite Tag des Festivals, der am Samstag stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Der US-Rapper verspricht in seinem Statement, eng mit der Polizei Houston zusammenzuarbeiten und die Familien der Betroffenen zu unterstützen. Er sei nach den Vorkommnissen von Freitagnacht am Ende, schreibt Scott auf Twitter.

Besucher machen Scott Vorwürfe

In den Antworten unter den Tweets machen viele User und Userinnen dem Rapper Vorwürfe und posten Videos, auf denen der Musiker seine Performance fortsetzt, während wenige Meter neben ihm Personen aus der Menge gerettet und Reanimationsversuche unternommen wurden.

Während des Auftritts des US-Rappers hatte sich die Menschenmenge vor der Bühne immer enger zusammengedrückt. «Das verursachte einige Panik, es gab die ersten Verletzten, Leute wurden ohnmächtig, und das hat zusätzliche Panik erzeugt», sagte Feuerwehrchef Peña. 17 Patienten und Patientinnen seien in ein Krankenhaus gebracht worden, elf von ihnen mit Herzstillstand.

Das zweitägige Astroworld-Festival im texanischen Houston war nach Angaben auf der Festival-Webseite ausverkauft. Es waren Rettungsteams bei dem Festival im Einsatz, diese seien nach dem Beginn des Massenandrangs jedoch «schnell überwältigt» gewesen, sagte Peña.

Teenager unter den Toten

Ähnliche Szenen gab es bereits vor zwei Jahren. Bei der Eröffnung des Festivals stürmten 2019 ebenfalls Menschenmengen aufs Gelände. Dabei wurden mindestens drei Konzertbesucherinnen und -besucher verletzt.

Unter den acht Toten sind zwei Jugendliche. Sie seien 14 und 16 Jahre alt. Dies gab der Bürgermeister von Houston, Sylvester Turner, am Samstagnachmittag vor der Presse bekannt. 25 Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Es gäbe viele offene Fragen, wie es zu dem Unglück kommen konnte, sagte Turner.

(L'essentiel/Benedikt Hollenstein)