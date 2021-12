Deswegen heißen Heidis Brüste Hans und Franz

«Das sind deutsche Brüste, eine heißt Hans, die andere Franz», enthüllte die «GTNM»-Chefin vor Jahren in einer TV-Show und zeigte dabei auf ihre Oberweite. Was viele überraschen dürfte: Es war gar nicht Heidi Klums Idee, ihre Brüste so zu nennen.

«Die Leuten denken immer, ich habe mir das ausgedacht. Das ist nicht auf meinen Mist gewachsen», sagte sie im Gespräch mit Drag-Queen Olivia Jones. Sondern? «Das war der Fotograf Stewart Shining», enthüllt Heidi. Er hatte das Model einst für das Magazin Sports Illustrated abgelichtet. Als er ihr Anweisungen gab, wie sie posieren soll, gab er ihren Brüste die Namen Hans und Franz: «Dann hat der immer gesagt, 'Franz' guckt schon wieder raus. Jetzt muss 'Hans' ein bisschen mehr nach links.» Seitdem nenne sie sie so, erklärt sie.

Seit August 2019 ist Heidi mit dem «Tokio Hotel»-Gitarristen Tom Kaulitz verheiratet. Sie brachte vier Kinder (Leni, Lou, Henry und Johan) mit in die Ehe.

(L'essentiel/red)