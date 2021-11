Fürstin Charlène ist erneut im Krankenhaus

Anfang der Woche gab der Palais Princier bekannt, dass Fürstin Charlène nicht an den Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag teilnehmen wird. «Es geht ihr besser, aber sie braucht noch Ruhe und Frieden», verriet Fürst Albert in einem Interview mit «Monaco-Matin». Seit Monaten kämpft die 43-Jährige mit einem schweren Hals-Nasen-Ohren-Infekt, musste Operationen über sich ergehen lassen. Ihr Zustand war mehrmals kritisch – und auch jetzt scheint es Charlène wieder schlechter zu gehen.

Wie Albert gegenüber «People» nämlich bestätigt, wird seine Frau derzeit in einer Klinik «außerhalb von Monaco» behandelt. «In den ersten Stunden ging es ihr ziemlich gut und dann wurde schnell offensichtlich, dass es ihr schlecht geht», so der 63-Jährige. Die Fürstin leide unter einer schweren körperlichen und emotionalen Erschöpfung, heißt es weiter.

«Sie hat selbst gemerkt, dass sie Hilfe braucht»

An ihrem derzeitigen Zustand seien «mehrere Faktoren, die privater Natur sind», schuld. Er fügte hinzu: «Sie war körperlich und emotional eindeutig erschöpft. Sie war überfordert und konnte den offiziellen Pflichten, dem Leben im Allgemeinen oder sogar dem Familienleben nicht gerecht werden.» Seit Tagen habe sie nicht genug geschlafen, überhaupt nichts gegessen und viel Gewicht verloren. «Das macht sie anfällig für andere potenzielle Krankheiten. Eine Erkältung oder Grippe oder Gott bewahre, Covid-19.»

Die Entscheidung, ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, traf das Paar gemeinsam, unterstützt von Charlènes Brüdern. «Sie hat selbst gemerkt, dass sie Hilfe braucht», so Albert weiter. Die Genesung werde mehrere Wochen dauern. «Wir werden sie dort besuchen. Ich kann dazu keinen Zeitrahmen nennen. Nicht in den nächsten Tagen, aber immer, wenn wir medizinisch grünes Licht bekommen», verrät Albert.

Kurz nach Rückkehr wieder im Krankenhaus

Der Fürst selbst dementiert auch prompt jegliche Gerüchte über eine bevorstehende Scheidung. «Ich werde das wahrscheinlich mehrmals sagen müssen, aber das hat nichts mit unserer Beziehung zu tun», betont Albert mit Nachdruck – und bittet abschließend um Ruhe und Privatsphäre.

Über sechs Monate verbrachte Charlène in Südafrika. Am 7. November konnte sie dann endlich ihre Rückreise nach Monaco antreten. Im südafrikanischen Durban stieg die Fürstin kurz vor 23 Uhr in den Privatjet und konnte ihre Familie bereits am darauffolgenden Morgen vor dem Palast in Monte-Carlo in die Arme schließen.

(L'essentiel/Katrin Ofner)