TV-​​Star Rojinski verliert nach Brand ihr Zuhause

In der ProSieben-Sendung «Wer stiehlt mir die Show?» mit Joko Winterscheidt (42) scherzt Palina Rojinski (35) mit anderen deutschen Promigrößen wie Elyas M'Barek (38) oder Thomas Gottschalk (70) um die Wette, privat hat die Moderatorin aber seit Jahresbeginn nicht so viel zu lachen. Ausgerechnet wenige Tage vor Silvester brach in ihrer Wohnung ein heftiges Feuer aus, wie Rojinski ihren Followern in einen Instragam-Clip mitteilte.

Rojinskis Zuhause ist «unbewohnbar»

Dabei soll der Brand so heftig ausgefallen sein, dass das Zuhause der Entertainerin auch Wochen danach noch immer «unbewohnbar» ist. «Es ist krass», erklärt Rojinski ihren Fans. «Ich bin noch dabei, es zu verarbeiten.» Denn noch immer fällt es ihr schwer, über das ganze Ausmaß der Verwüstung zu sprechen. «Ich habe von der einen Sekunde auf die andere quasi...», versucht sie den Vorfall in Worte zu fassen, muss aber ihre Erzählung abbrechen, weil ihr die Stimme versagt.

Unklar ist, wo die «Nightlife»-Schauspielerin in der Zwischenzeit untergekommen ist. Bleibt nur zu hoffen, dass sie dort ihre Kräfte für einen Neuanfang bündeln kann und auch abseits der TV-Kameras bald wieder ihr Lachen wieder findet.

