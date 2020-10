Elena Miras wird mit Nacktbildern erpresst

Elena Miras (28) wird auf Instagram von einem anonymen User erpresst. Der Reality-Star zeigt in seiner Story den Screenshot des Chats mit dem Unbekannten. Zuerst bekam sie ein Foto (mit für ihre Followerinnen und Follower nicht sichtbarem) Inhalt zugesendet. Danach schreibt ihr Erpresser: «Sowas kann man aus deinen Bildern machen. Schämst du dich nicht?» Ist es also ein Fake?

Jedenfalls behauptet er weiter, eine Aufnahme, auf der Miras ganz nackt zu sehen ist, aus dem Darknet entfernt zu haben. Sie würde ja nicht wollen, dass die Öffentlichkeit diese intimen Aufnahmen von ihr sehe. Dann folgt die Forderung des Unbekannten: «Ich werde das Bild löschen, schick mir dafür aber ein Nacktfoto von dir.» Er versichert ihr, das Foto werde keine Drittperson sehen. «Du hast die Wahl», steht drohend am Ende der Message.

«Kranke Welt»

Die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin wendet sich umgehend an ihre Follower und teilt den Screenshot mit der Unterschrift «Kranke Welt». Kurze Zeit später spricht sie in einer Videostory über die Forderungen. «Ich habe euch das gezeigt, so könnt ihr sehen, womit ich mich hier herumschlagen muss. Das ist einfach nur gestört», sagt die 28-Jährige sichtlich verärgert über den Vorfall.

Im September ist die Beziehung der Zürcherin zum deutschen «Love Island»-Kandidaten Mike Heiter (28) in die Brüche gegangen. Die beiden haben eine zweijährige Tochter.

(L'essentiel/Pascal Kobluk)