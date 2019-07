«Habe mich in eine sehr erfolgreiche Frau verliebt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Trennung von Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) verbreitete sich im Dezember 2018 rasant in den deutschsprachigen Medien. Kurz darauf legte die Schlagersängerin selbst nach und verkündete, dass sie bereits einen neuen Partner an ihrer Seite habe: Thomas Seitel.

Seitdem hat sich das Leben des Akrobaten schlagartig verändert. Der 34-Jährige steht in der Öffentlichkeit, wird von Paparazzi fotografiert.

Nun hat Seitel dem «Zeit-Magazin» sein erstes großes Interview gegeben, um mit den Schlagzeilen und Gerüchten um seine Beziehung und seine Person endgültig aufzuräumen.

Das verrät Thomas Seitel über ...

... das Kennenlernen mit Helene Fischer

«Eigentlich sollten die Atherton Twins fur Helenes Tournee gebucht werden. Die beiden haben meine Videos gesehen und kommentiert, und so haben wir uns uber die sozialen Medien kennengelernt. Die Tour konnten sie aber nicht machen, und so hat der Creative Director der Show sie gefragt, ob sie jemanden empfehlen konnten. Sie haben meinen Namen genannt und – er war begeistert.»

das Verlieben

«Ich werde nie den Moment vergessen, als Helene auf der Tour das erste Mal Hessisch geschwatzt hat. Ich guckte sie an: ‹Sag das noch mal.› Dann hat sie den Satz wiederholt, und ich habe gesagt: ‹Woher kannst du denn Hessisch babbeln?› – ‹Isch komm da her›. Da ist mir das Herz aufgegangen.»

... seine Beziehung mit Helene Fischer

«Helene und mir ist etwas passiert, was Millionen Menschen auf der Welt passiert: Wir haben uns ineinander verliebt. Gefuhle kann man nicht steuern, hochstens unterdrucken, zumindest eine Zeit lang, aber dann uberrollen sie dich umso heftiger. Ich habe mich in eine wunderschone, sehr erfolgreiche Frau verliebt und sie sich in mich. Und: Ich habe mich mit allen Konsequenzen für diese Frau entschieden.»

... die Trennung von Helene und Florian

«Für viele ist das ja ein Mysterium, aber eigentlich ist es nicht so schwer zu verstehen: Die beiden haben sich vielleicht als Paar irgendwann verloren, aber sie wollen sich gegenseitig weiterhin als Menschen im Leben behalten und miteinander befreundet sein.»

... die Bekanntgabe der Trennung von Helene und Florian

«Wir haben mitbekommen, dass Leute mit Informationen zu den Boulevardmedien gehen wollten. Es gab hier einen Maulwurf, der uns quasi an die Medien verkauft hat. Die Trennung von Florian und Helene zu diesem Zeitpunkt in den Medien zu veroffentlichen, war aber alles andere als gewollt, geschweige denn geplant oder gesteuert, wie es den beiden oftmals vorgeworfen wird. Wir wussten jedenfalls: Jetzt muss man handeln.»

... das plötzliche Interesse an seiner Person

«Sie können sich vorstellen, dass nach der Bekanntgabe das Telefon tagelang nicht mehr stillgestanden hat. Das war eine große Belastungsprobe. Die Berichterstattung ist mittlerweile so massiv, dass ich mich dazu entschlossen habe, darüber zu sprechen.»

... sein Verhältnis zu Florian Silbereisen

«Mir ist es wichtig, ein gutes Verhältnis zu Florian zu haben, wir hatten uns schon während der Tour kennengelernt und uns gut verstanden. Mittlerweile haben wir persönlich miteinander gesprochen und zusammen ein Bier getrunken.»

