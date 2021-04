Kontrolliert Britneys Vater ihr Insta-​​Profil?

Britney Spears’ (39) Instagram-Account löst bei Fans schon länger Besorgnis aus, sei es wegen tollpatschigen Tanzvideos oder fast identischen Selfies, die sie seit Monaten postet. In den letzten Tagen wurden ihre Beiträge jedoch immer absurder und die Leute fragen sich: Was zur Hölle will uns Britney mitteilen?

Besonders verwirrt hat dabei unter anderem dieser Schwarz-Weiß-Post eines Babys mit Totenkopfschädel, unter dem die Sängerin in Anspielung auf ihren Hit «Baby One More Time» schreibt: «Der Teufel steckt im Detail… ich würde nicht wollen, dass sich dieses Baby noch einmal bei mir meldet». «Bist du okay?», «Girl, was passiert?» oder «Was zur Hölle ist das?» kommentieren ihre Followerinnen und Follower daraufhin perplex.

Britney ist obsessed mit Rot

Worüber sich Fans ebenfalls den Kopf zerbrechen: Wieso Britney plötzlich lauter rote Dinge, die abgesehen von ihrer Farbe scheinbar keinen Zusammenhang haben, in ihrem Feed postet. So etwa rote Lippen, einen roten Kühlschrank oder ein Selfie von sich mit roten fingerlosen Handschuhen.

Angefangen hat das Mysterium am 23. März, als Britney zu einem Selfie von sich schrieb: «Die Einführung von ROT». Besonders verwirrend: Kein Gegenstand auf jenem Foto ist rot. Einige Fans sind deshalb der Meinung, dass es sich um einen Hilfeschrei handeln könnte – und ihre Haut rote Stellen aufweist.

Doch scheinbar gibt es einen Plot-Twist: Britney steckt eventuell gar nicht selbst hinter diesen Posts, wie ihr ehemaliger Make-up-Artist nun behauptet.

Ist der Post zur Britney-Doku eine Lüge?

Gegenüber «Page Six» berichtet Billy Brasfield (47), der für das «Scream & Shout»-Musikvideo mit der Sängerin zusammenarbeitete, dass Britney, die unter der Vormundschaft ihres Vaters steht, wohl auch keine vollständige Kontrolle über ihren Instagram-Account hat. Was ihn zu dieser Annahme veranlasst? Ein neuer Beitrag, in dem die zweifache Mutter sich erstmals zur «New York Times»-Produktion «Framing Britney Spears» äußert.

Die Doku beleuchtet, wie Presse und Öffentlichkeit Britneys Werdegang negativ beeinflusst haben und die US-Amerikanerin bis heute nicht frei über ihr Leben und ihr Vermögen bestimmen kann. Obwohl der Film eine Welle der Solidarität mit Britney ausgelöst hat, schrieb sie kürzlich auf Instagram, dass sie von ihrer Darstellung darin beschämt sei und zwei Wochen lang geweint habe.

«Ich wusste sofort, das ist nicht von ihr», sagt nun Brasfield, der Britney laut eigener Aussage nach der Veröffentlichung dieses Statements kontaktiert hat.

Ihr Vater will angeblich von sich ablenken

«Das Schlimme an dem Post ist, dass er in gewisser Weise ihre Fans und die Free-Britney-Bewegung verunglimpft», so der Make-up-Artist weiter und stellt klar: «Natürlich ist es emotional aufwühlend für sie, dass Umstände, durch die sie gegangen ist und mit denen sie abgeschlossen hat, immer wieder hervorgebracht werden… aber sie geht damit sehr gut um, sie ist nicht fragil.»

Dies deckt sich mit der Aussage einer weiteren Britney nahestehenden Quelle, die vor zwei Wochen gegenüber «Entertainment Tonight» verraten hat, dass Britney nach der Doku «viel glücklicher» sei. «Sie hat via Social Media Millionen von Nachrichten bekommen und fühlt sich nun sehr verstanden.»

Brasfield vermutet, dass der Post absichtlich platziert wurde, um die Öffentlichkeit von den neuesten Machenschaften ihres Vaters James Spears (68) abzulenken. Dieser hat nun nämlich beantragt, dass die Kosten rund um den aktuellen Vormundschaftsprozess in Höhe von drei Millionen Dollar von Britneys Vermögen bezahlt werden – zwei Millionen Dollar davon allein für seine Anwälte.

(L'essentiel/Stephanie Vinzens)