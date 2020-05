Elon Musk und Grimes nennen ihr Kind X Æ A-​​12

Elon Musk (48) ist wieder Vater geworden. Auf Twitter meldete er sich am Montag mit dem Tweet: «Mom & Baby all good.» Dieser kam wenige Stunden nach: «Nur noch ein paar Stunden!» Die Mutter des Kindes ist die kanadische Avantgarde-Pop-Musikerin Grimes (32), bürgerlich Claire Elise Boucher.

Nach der Verkündung der Baby-News wurde der Unternehmer mit Fragen überhäuft. Doch eine stach besonders raus. Eine Userin forderte: «Wir brauchen den Namen.» Darauf tweetete Musk nüchtern: «X Æ A-12 Musk.» Was der Name bedeutet, wie er ausgesprochen wird und ob das Kind wirklich so genannt wird, verrät Musk nicht. Jedoch ist dem Multimilliardär und seiner Künstlerfreundin vieles zuzutrauen – erst recht so ein Baby-Name.

Der SpaceX-CEO beantwortet in der Twitter-Fragerunde gleich alle drängenden Fragen. «Junge oder Mädchen, Elon?», fragt ein Follower. Sofort antwortet Musk: «Junge.» Ein weiterer User fragt nach einem Baby-Foto – Elon lädt sogleich eins hoch, auf dem er auf das Gesicht des Neugeborenen X Æ A-12 via Filter Tattoos hinzufügt. Doch das ist den Fans nicht genug: «Ein Bild, auf dem du das Baby hältst, würde das Internet brechen.» Die Antwort: ein Bild mit seinem Sohn. Und wie es sich für Musk gehört, trägt er zu dem Anlass ein T-Shirt mit der Aufschrift «Occupy Mars».

Eine Schwangerschaft mit Komplikationen

Elon Musk ist seit zwei Jahren mit der Sängerin Grimes liiert. Anfang des Jahres ließ diese erste Nachwuchsspekulationen aufkommen, als sie auf Instagram ein bearbeitetes Bild mit einem Baby im Bauch postete. Kurze Zeit später veröffentlichte sie ein weiteres Bild mit einer Caption, die die Gerüchte bestätigte: «Wie geht ihr damit um, arbeiten zu müssen und gleichzeitig schwanger zu sein?», fragte sie ihre 1,2 Millionen Follower.

Die Schwangerschaft scheint nicht ohne Komplikationen verlaufen zu sein. «Die ganze Sache war eine ziemliche Qual», schrieb Grimes weiter. «Ich hatte am Anfang ein paar Komplikationen, ein gutes zweites Trimester, aber jetzt tut mir alles weh», teilte sie Ende Januar mit. Außerdem habe sie das Gefühl, es würde nicht genug über Schwangerschaften und die Erfahrungen, die Frauen dabei machten, geredet. «Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse.»

Es ist Grimes erstes Kind. Musk hat bereits fünf weitere Söhne mit Ex-Frau Justine Musk (47). Sein erster Sohn Nevada ist mit zehn Wochen an plötzlichem Kindstod gestorben. Seine anderen fünf Söhne Damian, Griffin, Xavier, Saxon und Kai können sich über konventionellere Namen als ihr kürzlich geborener Halbbruder freuen.

(L'essentiel/lk)