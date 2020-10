The Wanted-​​Sänger leidet an einem Hirntumor

Die Schock-Nachricht hat The Wanted-Sänger Tom Parker (32) gestern selbst öffentlich gemacht: In einem Instagram-Post spricht der 32-Jährige erstmals über seine Krankheit. «Es gibt keinen einfachen Weg, euch das hier zu sagen, aber bei mir ist traurigerweise ein Hirntumor diagnostiziert worden und ich lasse mich bereits behandeln.» Er wolle offen über Krebs sprechen, um auf die Krankheit aufmerksam zu machen. «Es wird ein harter Kampf, aber mit der Liebe und der Unterstützung von euch allen werden wir das schaffen.»

Im Interview mit dem britischen OK!-Magazin spricht der Sänger der britisch-irischen Boyband The Wanted gemeinsam mit seiner Ehefrau Kelsey Hardwick über die Diagnose: «Es fühlt sich noch immer nicht real an», sagt die 30-Jährige. «Es ist schrecklich, wenn der Partner so etwas durchmachen muss.» Sie nehme ihm immer wieder das Handy weg, weil er sonst bloß dasitze, seine Krankheit google und in ein Loch falle. Tom sagt: «Ich kann an nichts anderes denken.»

Der Hirntumor ist bösartig

Tom Parker erlitt seit Juli mehrere krampfartige Anfälle und bekam die Diagnose Hirntumor im August. Laut OK! leidet er an einem Glioblastom, einem bösartigen Hirntumor. Trotz Behandlung mit Operation, Strahlen- und Chemotherapie beträgt die durchschnittliche Lebenserwartung bei diesem Tumor zwischen 3 und 18 Monaten.

Erst im Sommer hat das in London lebende Paar angekündigt, dass es ein zweites Kind erwartet. Es wird ein Junge. Ihr erstes Kind, Tochter Aurelia, kam 2019 zur Welt. Mit Kelsey Hardwick ist Tom Parker seit 2018 verheiratet.

(L'essentiel/Christina Duss)