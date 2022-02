Großherzogliches Paar feiert 41. Hochzeitstag

Am 14. Februar 1981 haben Maria Teresa Mestre Batista und der damalige Erbgroßherzog Henri sich in der Kathedrale von Luxemburg das Jawort gegeben. «Nie werde ich diesen Moment auf dem Balkon vergessen, als ich den Luxemburgern einen Kuss zuwarf, um ihnen zu danken und ihnen zu sagen: ‹Ich liebe euch› (...) Ich war zu Tränen gerührt von dem Empfang, den mir die Luxemburger bereitet haben», schrieb die Großherzogin in ihrem Buch «Un amour souverain», das im November letzten Jahres erschienen ist. «Ich habe Luxemburg geheiratet, indem ich meinen Mann geheiratet habe».

Zum 41. Jubiläum dieses Tages postet Maria Teresa nun zwei persönliche Bilder mit ihrem Mann.

(L'essentiel)