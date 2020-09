Paris Hilton (39) packt über ihr Sex-​​Tape aus

Ihr pikantes Sex-Video von 2003 wird die Welt wohl nie vergessen und sorgte für einen Eklat! Es zeigt die heute 39-Jährige beim Geschlechtsverkehr mit ihrem damaligen Freund Rick Salomon. Die Aufnahmen wurden später dann unter dem Titel 1 Night in Paris als Pornofilm auf den Markt gebracht.

Nun hat die millionenschwere Hotelerbin über das Sex-Tape gesprochen und dabei offenbart, dass es nie soweit gekommen wäre, wäre sie auf eine andere Schule gegangen. In ihrer neuen YouTube-Dokumentation This is Paris packte Paris Hilton über das schlimme Jahr an der Provo Canyon School in Utah aus, wo sie täglich emotional und körperlich missbraucht worden sei.

«Ich war einfach so verloren»

Als sie mit 18 Jahren aus dem Alptraum entkam, sei sie vollkommen desorientiert gewesen, was zu ihrer unglücklichen Beziehung mit ihrem damaligen Partner Rick Salomon führte. Salomon hatte dann ohne ihre Einwilligung ein Video veröffentlicht, das das Paar beim Sex zeigt.

«Das wäre nie passiert, wenn ich nicht auf diese Schule gegangen wäre», erklärt die 39-Jährige. «Ich war einfach so verloren, als ich aus dieser Schule kam... Ich hätte niemals so jemand in mein Leben gelassen, wenn ich nicht solche Erfahrungen durchgemacht hätte. Und deshalb hätte ich mich niemals in diese Position begeben.»

Paris Hilton habe «unbedingt Liebe» gewollt. «Ich war so naiv. Und ich vertraute der falschen Person. Und das ist etwas, das ich für den Rest meines Lebens bereuen werde», sagt die Hotelerbin. Deshalb sei die Blondine nun umso stolzer auf ihre neue Doku, die eine «komplett andere Seite» an ihr offenbare.

(L'essentiel/wil)