So leidet Kevin Hart in der Reha

«Ich habe realisiert, dass wir keine Kontrolle haben. Am Ende des Tages kann alles vorbei sein», sagt US-Comedian und Schauspieler Kevin Hart (40) in einem Video, das er am Mittwoch auf Instagram teilte. Darin spricht er erstmals über seinen schweren Autounfall, den er am 1. September hatte.

«Manchmal sind es die verrücktesten Dinge, die dir passieren, die du rückblickend am meisten gebraucht hast. Und in diesem Fall fühle ich wirklich deutlich, dass Gott mir sagen wollte, dass ich mich mal hinsetzen soll», so Hart weiter.

Er zeigt sich im Krankenhaus

Der Schauspieler war Beifahrer, als ein Freund von ihm die Kontrolle über Harts Vintage-Sportwagen verlor. Der 40-Jährige brach sich beim Unfall drei Rückenwirbel, musste sich einer Notoperation unterziehen – und dürfte wohl nur knapp einer Querschnittlähmung entkommen sein.

Im knapp zweiminütigen Video zeigt Kevin Hart verschiedene Einblicke in seine Reha-Phase – auch, wie er sich im Krankenhaushemd mit Hilfe zweier Krankenschwestern aus dem Bett hievt und hinter einen Rollator stellt. Dazu sagt Hart aus dem Off: «Du musst zuhören, wenn Gott spricht.»

«Man weiß nie, ob man morgen noch hier ist»

«Manchmal bewegst du dich so schnell durchs Leben, dass du die wichtigen Dinge gar nicht mehr siehst», sagt er weiter. Nach seinem Unfall habe sich seine Sicht auf die Dinge verändert: «Ich sehe das Leben aus einer ganz anderen Perspektive. Ich schätze es nun unendlich. Ich bin einfach dankbar, noch hier zu sein.»

Heilungsprozess wird mindestens ein Jahr dauern

Zum Schluss blickt er nach vorn. Seine Ärzte hätten gesagt, dass es «mindestens ein Jahr» gehen wird, bis sein Körper vollständig erholt ist. Er habe keinen Stress, sagt Hart darauf.

Der Schauspieler will es wirklich ruhiger anzugehen – gezwungermassen: Wie sein Sprecher Andrew Brettler gegenüber «EW» verkündete, werde er sich «bis auf kleinere Jobs» bis Anfang nächstes Jahres eine Auszeit nehmen.

(L'essentiel/mim)