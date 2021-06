Hat Gwen Stefani heimlich geheiratet?

Mit einem neunkarätigen Verlobungsring hat Country-Sänger Blake Shelton im Oktober 2020 um die Hand seiner Liebsten Gwen Stefani (51) angehalten. Die Hochzeit hätte ebenfalls schon vergangenes Jahr stattfinden sollen, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde sie abgesagt. Nun sollen es die beiden aber vor den Traualtar geschafft haben. Indiz dafür sei laut US-Medien der mit Diamanten besetzte Ehering an Stefanis Ringfinger, der auf den neuesten Paparazzi-Schnappschüssen aus Los Angeles, die von Pagesix.com veröffentlicht wurden, zu sehen ist.

Laut dem US-Magazin habe die Trauung in Oklahoma stattgefunden. Shelton besitzt dort eine große Ranch, auf der die Hochzeit lange vorbereitet wurde. Wie eine dem Musiker nahestehende Quelle berichtet, soll der 44-Jährige auf dem Gelände extra für die Zeremonie eine Kapelle gebaut haben, in der sich das Paar in Anwesenheit von Familie sowie Freundinnen und Freunden das Jawort gaben.

«Sie wird heiraten»

Erst vor wenigen Tagen feierte Gwen Stefani scheinbar ihren Junggesellinnenabschied, wie sie am Freitag mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account zeigt. Darauf ist die Sängerin mit einem Gläschen Wein und einem Geschenk in der Hand zu sehen. Im Bild selbst schrieb sie dazu: «Sie wird heiraten». Zahlreiche Freundinnen und Freunde gratulierten der 51-Jährigen, ebenso auch Heidi Klum (48) mit einem roten Herzchen.

Am Samstag wurde die einstige «No Doubt»-Sängerin dann in Los Angeles mit einem Ehering gesichtet, als sie zusammen mit Blake Shelton zu einem Sport-Event ihrer Kids spazierte. Zur Hochzeit geäußert hat sich das Paar bislang nicht.

Zweite Ehe

Seit 2015 sind Gwen Stefani und Blake Shelton bereits ein Paar. Damals saßen sie gemeinsam in der Jury der amerikanischen Version von «The Voice». Sowohl für die Sängerin als auch für den Musiker ist es nicht die erste Ehe. Stefani war zuvor mit Gavin Rossdale (54) verheiratet und teilt mit ihm die drei Söhne Kingston (15), Apollo (7) und Zuma (12). Shelton beendete seine Beziehung mit Country-Sängerin Miranda Lambert im Jahr 2015 nach vier Ehejahren. Zuvor war er von 2003 bis 2006 mit Jugendliebe Kaynette Williams verheiratet.

(L'essentiel/Katrin Ofner)