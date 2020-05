Das ist die Mega-​​Villa von Harry und Meghan

Seit rund sechs Wochen leben Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) nun in Los Angeles. Aktuell residieren sie in einer exklusiven Siedlung in Beverly Hills, die abgeschottet und bewacht wird. Dort sind sie vor den Paparazzi geschützt.

Das Haus gehört laut Daily Mail dem Hollywood-Schauspieler und Produzenten Tyler Perry (50) – dessen Vermögen wird auf über 600 Millionen Euro geschätzt – und soll einen Wert von rund 18 Millionen Euro haben. Es hat acht Schlafzimmer und zwölf Bäder. Ob die Sussexes es mieten oder von Perry als Gäste dorthin eingeladen wurden, ist nicht bekannt.

Eine Haushaltshilfe von den Beckhams

Von ihrem neuen Daheim in den Beverly Ridge Estates aus planen Harry und Meghan nun ihre Zukunft ohne royale Pflichten und als private Unternehmer – und stellen ihr neues Team zusammen. Im Alltag und im Haushalt werden sie dabei von Rebecca Mostow unterstützt, schreibt Daily Mail.

Die 70-Jährige gilt als «diskret, gewissenhaft und professionell» und sei Harry und Meghan «wärmstens empfohlen» worden. Von wem, ist ebenfalls klar: Mostow hatte einst für die Familie Beckham gearbeitet, nachdem David 2007 beim Fußballverein LA Galaxy unter Vertrag genommen wurde. Die Beckhams sind mit Harry und Meghan befreundet – und waren im Mai 2018 auch bei deren Hochzeit eingeladen.

Haushaltshilfe Mostow hat laut Daily Mail «jahrzehntelange Erfahrung» in der Zusammenarbeit mit Prominenten. Sie war neben den Beckhams unter anderem auch für die Musiker Prince und Seal tätig.

Das Team in Los Angeles wächst

Rebecca Mostow ist damit der neuste Zuwachs im Los-Angeles-Team, das Harry und Meghan gerade um sich aufbauen. Anfang April hatten Harry und Meghan den Namen ihrer neuen Charity publik gemacht – was ihre genauen Pläne mit der Archewell Foundation sind, bleibt noch abzuwarten.

Zudem haben beide erste Jobs in der Unterhaltungsbranche wahrgenommen: Meghan mit einer Sprechrolle für Disney, Harry mit einem Kurzauftritt in einer Kinderserie, die auch auf Netflix läuft. In Los Angeles kann Meghan auf den Support ihrer langjährigen Manager und Berater zählen, mit denen sie schon zu Hollywoodzeiten vor der Beziehung mit Harry zusammenarbeitete.

