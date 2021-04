Sneaker von Kanye West erzielen Rekordpreis

Ganze 1,8 Millionen US-Dollar (umgerechnet 1,5 Millionen Euro) waren einem Sammler die getragenen Turnschuhe von Kanye West (43) wert. Der Sänger hatte das Paar bei den Grammys 2008 getragen und damit sein eben neu gegründetes Schuh-Label «Yeezy» beworben – eine Zusammenarbeit zwischen dem US-Musiker und der Sportmarke Nike. Die sogenannten «Air Yeezy I» kamen in limitierter Auflage 2009 auf den Markt, drei Jahre später folgte sogar ein Nachfolgemodell.

World Record: This pair of Kanye West ‘Grammy Worn’ Nike Air Yeezy 1 Prototypes from 2008 sold for $1.8 million today. Acquired by sneaker investing platform @raresapp via private sale, the pair set a new world record price for a pair of sneakers. https://t.co/bdgKtrHLY2