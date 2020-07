DSDS-​​Menowin verstört Fans mit bizarrer Insta-​​Story

Menowin Fröhlich sorgt aktuell für offene Fragen. Seine Fans sind ziemlich verwirrt. Am Dienstag meldete sich der Sänger auf Instagram mit einer etwas merkwürdigen Ansage zu Wort. Er spricht davon, die härteste Zeit seines Lebens hinter sich zu haben.

So sagt er in die Kamera: «Ich bin so froh, dass der Tag gekommen ist, wo diese Hand kam und mich gerettet hat und jetzt versucht mich aus dieser ganzen Scheiße irgendwie in eine richtige Richtung zu lenken.» Was genau Menowin aber mit der «harten Zeit» meint, ist den Fans nicht ganz klar.

Trennung von seine Ehefrau?

So könnte es sein, dass es sich dabei um die Bewährungsstrafe handelt, zu welcher er Ende Mai verurteilt wurde. Vielmehr wird aber vermutet, dass sich der DSDS-Star von seiner Ehefrau Senay getrennt hat. Darauf deutet auch das Video hin, da er darin betont, dass er nun «alleine» sei.

Seinen Fans verspricht er jedenfalls, dass er sie demnächst über alles aufklären werde und sie auch an seinem weiteren Lebensweg teilhaben lassen wird.

(L'essentiel/slo)