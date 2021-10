Zverev und Thomalla sind ein Paar

Die 32-Jährige und der Tennis-Olympiasieger kennen sich schon seit vier Jahren, nun hat es nach Informationen der «Bild»-Zeitung endgültig gefunkt.

Schon auf Instagram fiel immer wieder auf, dass Thomalla in letzter Zeit viele Fotos des 24-Jährigen mit einem Herzerl markiert hatte. Seit sechs Wochen sollen die beiden ein Paar sein. Kurz vor dem Start des ATP-1000er-Turniers in Indian Wells soll die Schauspielerin Zverev in Florida besucht haben. Ihren 32. Geburtstag feierte sie aber mit Freunden in Berlin.

Die beiden haben turbulente Beziehungen hinter sich, der Tennis-Star war bis 2020 mit Model Brenda Patae zusammen, hat eine sieben Monate alte Tochter. Thomalla trennte sich von Fußball-Tormann Loris Karius nachdem sie ihn beim fremdturteln erwischt hatte.

(L'essentiel/red)