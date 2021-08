Sharon Stone erhält den Golden Icon Award

An der 17. Ausgabe des Zurich Film Festivals (ZFF) wird Sharon Stone (63) mit dem Golden Icon Award geehrt. Wie es in einer Medienmitteilung heißt, wird die US-Schauspielerin den Preis am Samstag, 25. September persönlich vor Ort in Zürich entgegennehmen. Der Golden Icon Award ist die höchste Auszeichnung des ZFF. Der Preis wird jedes Jahr an eine vorab ausgewählte Person verliehen, um sie für ihr Lebenswerk im Filmbereich zu ehren.

Stone zeichne sich «durch unwiderstehliches Charisma, durch menschliche Tiefe und eine große Bandbreite der Rollen» aus, sagt Christian Jungen, Art Director des ZFF, über die diesjährige Preisträgerin. «Wie kaum eine zweite vermag sie das Publikum in den Bann zu ziehen.»

«Es ist eine Ehre, die tiefe Bedeutung unserer Kunst zu feiern»

Zudem habe Stone in Hollywood den Weg für viele andere Frauen geebnet, als sie sich bereits früh in ihrer Karriere in der männerdominierten Branche durchsetzte und gegen Sexismus wehrte. Sie ist die fünfte Frau in Folge, die den Golden Icon Award verliehen bekommt. Im vergangenen Jahr nahm Juliette Binoche (57) den prestigeträchtigen Preis entgegen.

«Es ist eine Ehre, mit der globalen Gemeinschaft zu interagieren und die tiefe Bedeutung unserer Kunst zu feiern», wird Sharon Stone in Bezug auf ihre Auszeichnung mit dem Golden Icon Award in der Medienmitteilung zitiert. Sie sei begeistert, dass ihr die Anerkennung «in dieser Eigenschaft» zuteil wird, so die Schauspielerin, die vor rund 30 Jahren mit «Basic Instinct» ihren internationalen Durchbruch feierte.

(L'essentiel/Angela Hess)