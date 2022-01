Sie verlor Fans, als sie die Implantate entfernte

Als Playmate und dritte Ehefrau des 60 Jahre älteren «Playboy»-Gründers Hugh Hefner wurde Crystal Hefner in den 2010er-Jahren weltbekannt. Nach seinem Tod 2017 folgte jedoch ein Image-Wechsel. Nun bezeichnet die 35-Jährige Influencerin sich auf Instagram als «Model, das Reisende wurde, Investorin und Gesundheitsverfechterin». In einem umfassenden Post spricht sie jetzt über den Wandel, den sie in den letzen Jahren durchlaufen hat.

«Ich habe alles Künstliche aus meinem Körper entfernt und alle meine alten Fotos gelöscht. Ich bin authentischer, verletzlicher und habe das Gefühl, dass ich mehr zu mir selbst gehöre. Ich gehöre mir.» Während dieses Image-Wechsels habe sie jedoch um ihr Influencerinnen-Dasein bangen müssen, denn täglich habe sie mehrere Tausend Followerinnen und Follower verloren.

«Ich war in den roten Zahlen. Jeden Tag. Ich sah zu, wie die Frauen, die ähnliche Accounts hatten, immer wieder dasselbe knapp bekleidete Zeug posteten und exponentiell wuchsen, während meine Zahlen sanken», so Crystal.

Jetzt hat Crystal «eine Armee von Unterstützerinnen»

Mittlerweile habe sich das Blatt jedoch gewendet, an den meisten Tagen nähmen ihre Zahlen zu. «Die weiblichen Fans machen den männlichen einen Strich durch die Rechnung. Jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass ich eine Armee von Unterstützerinnen habe, die sich für mich interessieren und eine echte Seele hinter der Linse sehen», schwärmt die US-Amerikanerin. Über ihr früheres Leben als Playmate sagt sie: «Ich habe gelebt, um andere glücklich zu machen und dabei innerlich gelitten.»

Auch in Sachen Liebe hat Crystal ein neues Glück gefunden. Sie datet zurzeit den Reality-TV-Star Ryan Malaty (32). Seit wann die beiden in einer Beziehung sind, ist unklar. Instagram-official ist das Paar jedoch seit rund einem halben Jahr.

