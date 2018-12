Polizei besucht Davidson nach Schock-​​Post

«Ich möchte wirklich nicht mehr auf dieser Welt sein. Ich gebe mein Bestes, um hier zu bleiben, aber ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte» – diese Zeilen postete Pete Davidson laut TMZ.com am Samstag auf Instagram. Danach löschte er nicht nur seinen gesamten Account, sondern auch alle anderen Social-Media-Profile.

Suizid-Gedanken? Unter Plagen Sie sich manchmal mit? Unter prevention-suicide.lu finden sie eine Liste von Einrichtungen, die akutpsychiatrische Versorgung und Krisenintervention in Luxemburg betreiben und Sie bei Bedarf an andere Hilfsstellen verweisen können.

Zuvor hatte der 25-Jährige noch US-Rapper Kanye West (41) gelobt, offen über seine psychischen Probleme zu sprechen. «Ich kann nicht erklären, wie schwierig und beängstigend es ist, darüber ehrlich zu sein. Wir brauchen Menschen wie Kanye», so Davidson auf Insta.

New Yorker Polizei schaltet sich ein

Trotz des schockierenden Hilferufs ging der 25-Jährige nur wenige Stunden später zur Arbeit und zeigte sich in der in den USA beliebten TV-Show «Saturday Night Live». Der Comedian hatte einen kurzen Auftritt in einem vorab aufgezeichneten Sketch und kündigte live in der Sendung die musikalischen Gäste Miley Cyrus (26) und Mark Ronson (43) an. Laut dem Etonline.com wirkte Davidson allerdings die meiste Zeit abwesend und gedankenversunken.

Auch die New Yorker Polizei wurde auf seinen verstörenden Instagram-Post aufmerksam und stattete Davidson laut «New York Times» eine Besuch am Set ab. Ein Polizist sei extra in die Studios des Senders NBC gefahren, in der die Comedy-Show aufgezeichnet wird, um nach Pete zu sehen. Laut Beamten und einem Sprecher von NBC gehe es dem Komiker aber gut.

Pete Davidsons Ex-Freundin Ariana Grande (25) meldete sich ebenfalls schon zu Wort. Was die Sängerin und andere Stars zu seinem Instagram-Geständnis sagen, siehst du oben in der Bildstrecke.

