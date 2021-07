«Jürgen Drews von früher wird es nicht mehr geben»

«Ich wollte wissen, ob ich zu der Krankheit neige, weil meine Mutter am Ende ihres Lebens Anzeichen einer Demenz hatte», erzählt der 76-Jährige der «Bild»-Zeitung. Auch er selbst habe in letzter Zeit oftmals kleine Gedächtnis-Aussetzer gehabt. Mal falle ihm ein Begriff, mal ein Name, mal ein Ort nicht ein. Deshalb suchte Jürgen Drews nun Rat bei einem Neurologen. Jetzt steht die Diagnose fest.

Die Schlager-Ikone leidet nicht an Demenz sondern an einem Nervenleiden: «Bei mir wurde eine periphere Polyneuropathie festgestellt. Da machen die Nerven nicht mehr das, was sie sollen. Meine Drews-Pirouette auf der Bühne ist dadurch sehr wackelig geworden. Deshalb lasse ich sie jetzt besser weg. Den Jürgen Drews von früher wird es so nicht mehr geben!»

An die Schlager-Pension denkt der 76-Jährige deswegen aber noch lange nicht. Denn wie sein Duett mit Stefan Mross bei «Immer wieder sonntags» beweist (siehe Video), ist das Alter bei ihm nach wie vor bloß eine Zahl, die über seinen Gemütszustand überhaupt nichts aussagt.

(L'essentiel/dob)