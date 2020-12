Laura verliert schon wieder Werbe-​​Deal

Das Internet verzeiht nicht. Schon gar nicht, wenn es sich um Laura Müller (20) handelt, die als Frau von Michael Wendler (48) in der Social-Media-Welt schon öfter harte Kritik einstecken musste. Seit seinem DSDS-Abgang lebt das Paar in ihrer Wahlheimat Florida und bastelt an einem Comeback. Laura will weiterhin als Influencerin Karriere machen, nach einem neuen Shitstorm auf Instagram dürfte dieser Traum einmal mehr in weite Ferne rücken.

User gehen auf die Barrikaden

Dabei hat es für Laura und das Kosmetik-Unternehmen Pomélo eigentlich ganz gut angefangen. In ihrer Instagram-Story flötet die Wendlerin, dass sie ihre Haarpracht ausschließlich einer Pomélo-Haarkur verdankt und als Werbebotschafterin deshalb eifrig Rabatte an ihre Follower verteilen kann. Daraufhin platzt empörten Usern der Kragen. «Werbung mit der Müller? Euer Ernst?» wollen sie in Kommentaren an das Unternehmen wissen, das für sie eindeutig an Glaubwürdigkeit verloren hat.

Echtpelz im Luxus-Adventkalender

Der Hate hängt aber nicht damit zusammen, dass Laura die Frau vom selbst ernannten «Corona-Realist» Wendler ist. Vielmehr kommt ihr da ihre Vorliebe für Echtpelz in die Quere. Denn wohingegen Pomélo sich eindeutig gegen Tiergewalt ausspricht, hüllt sich Laura gerne mal in Cashmere mit Fellbesatz. Mit einem solchen Kleidungsstück überraschte sie ihr Mann im Zuge des Luxus-Adventkalenders, der auch sonst scharf kritisiert wurde.

Nach diesem Shitstorm zieht Pomélo die Reißleine. «Wir nehmen die aktuelle Situation sehr ernst und haben uns von der Kooperationspartnerin distanziert», heißt es von Seiten des Unternehmens, das sich nun auch in eine Sammlung an Werbepartnern reiht, die auf eine Zusammenarbeit mit dem Promipaar verzichten.

(L'essentiel/red)