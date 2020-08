Cher macht sich Sorgen um Britney Spears

Seit fast 13 Jahren steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters Jamie. Das heißt: Sie darf keine Entscheidungen über ihr eigenes Leben treffen. Vor Gericht hat sie schon oft versucht sich dagegen zu wehren – bisher erfolglos.

Ihre Fans machen sich zunehmend Sorgen. Manche glauben sogar, die Sängerin werde in ihrem zu Hause gefangen gehalten. Auf Twitter fordern sie immer wieder mit dem Hashtag #FreeBritney für die Freilassung der Sängerin.

Auch Popstar Cher scheint besorgt zu sein. Auf Twitter schrieb sie: «Sie hat hart gearbeitet, hat viel Geld gemacht, wurde krank, jetzt ist sie der Goldesel. Kennst du jemanden, der mit ihr Geld macht und sie gesund haben will? Jemand, der nicht alles von ihr will, sollte mal mit ihren Ärzten reden.»

She Worked Hard,Was The Golden Goose,Made Lots Of

,Got Sick,Now She’s The CASH COW.Does anyone Who’s MakingOff Her Being Sick,Want Her Well⁉️Someone Who Doesn’t Want Anything From Her Should Look Into Her Dr.& Her Meds.

????????????......Is It a Duck⁉️ https://t.co/hniE8yFrHZ