Til Schweiger trauert um Lunas Ex

Für Luna Schweiger war der Tod ihres Ex-Freundes Marvin Balletshofer (23) ein Schock. Der Jung-Unternehmer ist vor wenigen Tagen bei einem Autounfall gestorben. Ein Kleintransporter war ins Schleudern geraten und hatte dabei seinen Anhänger verloren. Marvins Wagen wurde dabei vom Anhänger getroffen.

«Seit letzten Samstag fühlt sich die Welt ein Stück leerer an. Es gibt keinerlei Worte, die beschreiben können, wie unfassbar schrecklich es ist, was mit Marvin passiert ist», schrieb sie auf Bild. Er sei ein «toller Mensch» gewesen, «der jeden zum Lachen bringen konnte».

« Marvin, ich habe dich geliebt! »

Nun meldete sich auch Lunas Vater Til Schweiger auf Instagram zu Wort: «Marvin, ich habe dich geliebt! Und zwar so, als wärst du mein eigener Sohn! Mir fehlen die Worte zu beschreiben, wie sehr ich dich geliebt habe. Du warst ein Leuchtturm in dieser Welt!»

Til denke besonders an seine Familie, schreibt er weiter. «Du warst auf dieser Welt um zu leuchten und der einzige Trost den ich habe, ist mir vorzustellen, dass du jetzt woanders leuchtest und auf uns wartest! See you on the other side!», beendet er sein Posting.

(L'essentiel/red)